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Koronavirüs, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 0:26 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 0:26

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, normalleşmeye dönüşe dair umutları artırırken üretici şirketlere milyarlarca dolarlık kazanç sağladı.


The Guardian’ın haberine göre, birçok ülke yaygın aşılama  programlarında kullanılmak üzere milyonlarca dozluk aşı için kesenin ağzını açtı.
 
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu  Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, birlikte  geliştirdikleri Kovid-19 aşısı ile anlaşmalardan en fazla kazanç sağlayan  üreticiler arasında yer aldı.
 
BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısı için, Avrupa Birliği’nden (AB) 300  milyon doz, ABD’den 200 milyon doz, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan  (COVAX) 40 milyon doz dahil toplamda 780 milyon doz sipariş aldı.
 
BioNTech ile maliyetleri ve karlarını eşit olarak bölen Pfizer, mevcut  anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyor. Şirketler bu  yıl 2 milyar doz tedarik edebilecek kapasitede olduğunu bildirdikleri için toplam  satışın 30 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.
 
Diğer şirketlere nazaran daha köklü bir şirket olan Pfizer’in (kuruluş  tarihi 1849) hisseleri son 12 ayda yüzde 1,8 artarken, BioNTech hisseleri ise  yüzde 156 arttı.
 
 ABD’li Moderna ise yaptığı anlaşmalarla Pfizer-BioNTech’in ardından  geliyor. Şirket, AB’den 2021’de 310 milyon, 2022’de de 150 milyon olmak üzere  toplamda 460 milyon doz sipariş alırken, ABD’den 300 milyon, Japonya’dan da 50  milyon doz sipariş aldı.
 
 Moderna’dan yapılan açıklamada, 2021'de 18,4 milyar dolarlık satış  beklendiği bildirildi. 11 yıl önce kurulan şirketin hisseleri ise son 12 ayda  yüzde 372 arttı.
 
 Merkezi ABD'de bulunan Johnson & Johnson'ın Belçika'daki bağlı şirketi  Janssen, ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısı ile ABD ve İngiltere’den 52 milyon  doz, AB’den 400 milyon doz, COVAX’tan ise 2022’ye kadar 500 milyon doz aşı  siparişi aldı.
 
Bu yıl sonuna kadar 1 milyar doz aşı teslim edecek kapasitesi olduğunu  bildiren şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 7,7 değer kazandı. Janssen'in  2021’de 10 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.
 
 İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca da Oxford Üniversitesi ile  geliştirdiği aşıya, AB’den 400 milyon doz, ABD’den 300 milyon doz, Japonya’dan  120 milyon doz, İngiltere’den 100 milyon doz sipariş aldı. 2021’de 3 milyar  dolarlık satış yapması öngörülen şirket, iki dozluk aşı için 10 dolar gibi düşük  bir ücret belirledi. Şirketin hisseleri ise diğer şirketlerin aksine son 12 ayda  yüzde 8,6 değer kaybetti.
 
Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşı ise başta  Türkiye olmak üzere, Brezilya, Şili, Singapur, Malezya ve Filipinler gibi  ülkelerde onaylanarak kullanılmaya başlandı. COVAX ülkelerine de 10 milyon doz  aşı sağlamayı planlayan şirketin satışları net olarak bilinmezken milyarlarca  dolarlık satış yapması öngörülüyor. Sinovac’ın hisseleri de son 12 ayda yüzde  21,6 değer kaybetti.
 
Rus Gamaleya Enstitüsünün aşısı, ABD’li Novavax ve Alman CureVac ilaç  şirketlerinin ürettiği aşılar da yüz milyonlarca doz aşı siparişi alırken  şirketlerin toplam satışlarına ilişkin bilgilere ulaşılamadı.
 
Novavax, aşı üreticileri arasında son 12 ayda yüzde 1128 artış ile  hisseleri en çok değerlenen şirket oldu.
 
  
 

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