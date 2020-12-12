Koronasavar maske! Yüzde 99.9 koruma sağlıyor...

Koronavirüs salgınıyla maskeler insan hayatının vazgeçilmez parçası oldu. Farklı renklerde ve desenlerde karşımıza çıkan 3 katlı maskelerde kullanılan ‘meltblown’ kumaşının bakterilerden yüzde 99.9 oranında koruduğunu söyleyen maske üreticisi Cihan Duman, “Bu maskeler ülkemizden Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika gibi ülkelere gidiyor. Virüsün kişilere bulaşmasını önlüyor” dedi.

Koronavirüs salgınından korunmada en etkili yöntemlerden biri de maske takmak oldu.

Siyah, mavi, yeşil, çiçek desenli veya logolu formlarda; seyyar satıcılardan kırtasiyelere, benzinlikten marketlere kadar birçok yerde satılan maskeler hakkında bilgi veren Or-El Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Duman , maskenin 3 katmandan oluşmasının ve meltblown kumaş teknolojisinden faydalanılmasının önemine dikkat çekti.

Duman, “3 katlı maskenin orta katmanında meltblown kumaş olmalı. Birinci ve üçüncü katlarında spunbond denilen kumaş kullanılıyor. Meltblown filtreleme özelliği sayesinde virüsler ve bakterilerin geçmesini yüzde 99.9 önlüyor” diye konuştu. Duman, merdiven altı maske üreticilerine karşı vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

3 KATLI MASKE ‘MELTBLOWN’ İLE ÜRETİLMELİ

Türkiye’de maske üretimlerinin tekstil sanayisinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılan ve keçemsi olarak tanımlanan spunbond kumaş türünden yapıldığına dikkat çeken maske üreticisi Cihan Duman, “Bir maskenin koruyucu olması için meltblown denilen UV katkılı, yanma geciktirici gibi özellikleri bulunan kumaşlar kullanılmalıdır. Bu kumaş daha sık lif yapısına sahip olduğu için yüksek filtreleme kapasitesi vardır. Meltblown yüzde 99.9 zehir geçirgenlik muhafazası sağlayan bir üründür” ifadelerini kullandı.

ÜRÜN KAYDINA DİKKAT; PARANIZLA SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Merdiven altı üretim yapan yerlerde, maskenin koruyuculuğuna dair bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yapan Duman, “Her 3 katlı maske güvenli değil, bu biraz da firmalarla alakalı. Piyasada merdiven altı firmalar mozaik üzerinde üretimler yapıyor. Bu işte en önemli şey, zemin, hijyen, dizayndır. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı olmayan firmalardan kesinlikle maske alınmasını tavsiye etmiyoruz. Firmaları araştırıp maske almak gerekir. Merdiven altı firmalardan ürün almayın ve sağlığınızla oynamayın. Kendi paranızla sağlığınızdan olmayın” dedi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR"