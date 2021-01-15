Gazetevatan.com » Yaşam » Koronadan korunmak için buraya yerleşti! Görüntüsüyle büyülüyor...
Koronadan korunmak için buraya yerleşti! Görüntüsüyle büyülüyor...
Tunceli'de Onur Demir (25), pandemi sürecinde yaşadığı İstanbul'dan ayrılarak, memleketindeki Keban Baraj Gölü'nde bulunan adacığa yerleşti. Balıkçılık yapmaya başlayan Demir, aldığı teknesinin içinde gece gündüz kalarak, yaşamını sürdürüyor. Demir, koronavirüs salgını sürecinde risksiz hayat sürmenin keyfini yaşadığını söyledi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.