Koronadan daha çok öldürüyor!

Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalık yükü ve buna bağlı ölümlere ilişkin hazırlanan bilimsel araştırma, saygın tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder’in de katkı sunduğu araştırmada Türkiye’deki tüm ölümlerin yüzde 89’unun bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı, ölenlerin yüzde 20’sinin ise 70 yaşından önce yaşamını yitirdiği ortaya konuldu. Araştırmada Türkiye için en büyük riskin tütün, tuz tüketimi ve fiziksel hareketsizlik olduğu belirtildi.

“Türkiye’nin bulaşıcı olmayan hastalıklar politikası hedeflerine ulaşmanın etkisini tahmin etmek: Bir makro simülasyon modelleme çalışması” başlıklı bilimsel makale için, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen demografik ve ölüm istatistikleri verilerinden de yararlanılırken çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Araştırmada sadece tütün ve tuz tüketiminin yüzde 30, fiziksel hareketsizliğin de yüzde 10 azaltılması durumunda her yıl 19 bin 859 ölümün önüne geçileceği bulgusuna ulaşıldı. Bulaşıcı olmayan hastalıkların neden olduğu ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin erkeklerde, üçte birinin ise 75 yaşın altındaki yetişkinlerde gerçekleştiği, vurgulanan araştırmada Türkiye için en büyük riskin tütün, tuz tüketimi ve fiziksel hareketsizlik olduğu belirtildi.

Avrupa birincisi

Bilimsel araştırmanın Türk yürütücülerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, sonuçlara ilişkin şu bilgileri özetledi: