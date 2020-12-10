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Korona virüse karşı D vitamini

İHA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 14:10 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 14:10

Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitaminini az almak hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır" dedi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına herkesin uyması isteniyor, fakat uzmanlar evde kalınan zamanda güneşin de görülmesini D vitamini gereksinimi için tavsiye ediyor. Özellikle günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan güneşi görmesini tavsiye eden uzmanlar, "Evde kalın ama günde 15-20 dakika güneşi de görün" diyor.
 
D vitamininin, vitaminden ziyade bir hormon olduğunu belirten Baysal, derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalmasının cildimize etki ederek provitamin D3'ün D vitaminine dönüşümünü sağladığına değindi. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte birtakım metabolik olaylar sonucu vücutta yapıldığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Günümüzde çeşitli sebeplerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı, bunun da salgın düzeyde D vitamini eksikliğine sebep olduğu gözlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok çalışmada ciddi oranda D vitamini düşüklüğü ve azlığı ölçülmüştür. D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler. D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. Koronavirüs salgını tedbirleri ile birlikte kapalı ortamlarda geçirdiğimiz uzun süreler yüzünden güneş ışığından mahrum kalmamalıyız ve günde 15 - 20 dakika da olsa güneşe çıkmalıyız. Beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemik-diş sağlamlığına kadar onlarca sağlık parametresinin vücudumuzda yeterince D vitamini olmasına bağlıdır. D vitamini günümüzde özellikle yaygın olarak görülen covid19 enfeksiyonu ile mücadele de destek olarak kullanabileceğimiz çok önemli bir vitamindir’’ diye konuştu.

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