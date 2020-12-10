Korona virüse karşı D vitamini

Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitaminini az almak hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına herkesin uyması isteniyor, fakat uzmanlar evde kalınan zamanda güneşin de görülmesini D vitamini gereksinimi için tavsiye ediyor. Özellikle günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan güneşi görmesini tavsiye eden uzmanlar, "Evde kalın ama günde 15-20 dakika güneşi de görün" diyor.