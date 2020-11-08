08 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korona virüs tedavisi biten Bakan Soylu'dan ilk görüntü!

08 Kasım 2020 Pazar - 16:29 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 16:31

Korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.
 
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.
 
Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Kasım günü taburcu olarak sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada; "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER

süleyman soylu koronavirüs fotoğraf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.