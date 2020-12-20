Korona virüs çocuklarda depresyona yol açıyor

Tüm dünyada olduğu gibi korona virüs pandemisi ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor.

Pandemi sürecinde birçok kısıtlama uygulanırken, bazı meslek grupları da evden çalışma sistemine geçti. Bununla birlikte aileler çocuklarıyla normalden çok daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu durum birçok yönden iyi görünse de çocuklar açısında durum hiçte öyle değil. Çocuklarda pandeminin ilk etkisini gösterdiği günden itibaren depresyon şikayeti iki kat arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Klinik Psikolog Zozan Başçı, ebeveynlerin çocukların da depresyon belirtileri gösterdiği şikayetiyle kendilerine başvurusunun pandemi döneminde arttığını belirterek, "En çok yakınılan konu çocukların daha çok kendi içe dönük davranışlar sergilemesi, depresyon belirtileri göstermesi, aile içindeki bireysel durumlarında da bir hayli artma var. Bu da insanların birbirine karşı tolere etmesi ve bir takım beklentilerin artmasıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde gerek ebeveynlerin çocuklardan bir takım beklentilerini biraz daha böyle azaltmalarında fayda var. Depresyon belirtileri gözükmesine neden olabiliyor" dedi.

"Çocuklar korona virüsü zihinlerinde çok farklı yaşıyor"

Çocukların korona virüsü daha önce görmedikleri için çevreden duyduklarıyla birlikte tedbir amaçlı alınan önlemleri de gördüklerinde zihinlerinde çok farklı şekilde yaşadığını, bunun da çocuklarda kaygıyı arttırdığını belirten Başçı, "Bu dönemde kaygı da bir hayli artıyor. Çünkü çocuklar virüsü görmedikleri için bilinmeyen bir şey, ilk kez duydukları bir şey ne olduğunu bilmiyorlar. Özellikle soyut düşünceleri gelişmediği için çocuklarda, etrafta duydukları virüs haberlerini ailelerin konuştuklarını, bir takım tedbir amaçlı önlemleri zihinlerinde çok daha farklı ve büyük bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bu da onların kaygılanmalarına neden olabiliyor" diye konuştu.

"Çocuklar en çok sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor"