Korona virüs aşında çok önemli gelişme! Yüzde 90...

Pfizer, Covid-19 aşısının Faz 3 denemesinde% 90 etkili olduğunu açıkladı!
KRİTİK DÖNÜM NOKTASI!
Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi. Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına, rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR
Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan koronavirüs aşısının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.