Korona virüs aşında çok önemli gelişme! Yüzde 90...

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketlerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, en azından bir semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirlendi.

Pfizer, Covid-19 aşısının Faz 3 denemesinde% 90 etkili olduğunu açıkladı!

KRİTİK DÖNÜM NOKTASI!

Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi. Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına, rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan koronavirüs aşısının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.