Korona testi sonucu: Korona testi ne zaman sonuçlanır, kaç günde çıkar? E-devletten korona testi sorgulaması nasıl yapılır?

Korona testi kaç günde çıkar? Koronavirüs salgını etkisini arttırarak devam ediyor. Koronavirüs belirtileri gösteren ya da koronavirüs olan kişiyle temas ettiği için korona testi yaptıran kişiler, test sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Covid 19 testinin sonuçları e devlet ya da e nabız üzerinden sorgulanabiliyor. İşte korona testi sorgulama aşamaları ve korona testi sonucu detayları…

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de koronavirüslü kişi sayısı artıyor. Binlerce kişi korona testi yaptırdıktan sonra, arama motorlarına yönelerek korona testinin ne zaman sonuçlanacağına yanıt arıyor. Peki, korona testi ne zaman sonuçlanır? E devlet ya da e nabızdan korona testi sorgulama nasıl yapılır? Korona testi sonucu sorgulama...

KORONA TESTİ NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Korona testi sonuçları ortalama 3 gün içerisinde sistem üzerinden duyuruluyor. Özel hastanelerde yapılan testlerin sonuçları ise 24 saat içinde çıkıyor.

KORONA TESTİ E NABIZDAN NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan E Nabız uygulaması üzerinden corona testi sonuçları görüntülenebiliyor. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçlarını birkaç adımda öğrenmek mümkün.

Test sonuçlarını öğrenmek için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurulduktan sonra sonuçlar öğrenilir.

E-NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile e nabız sistemine giriş yapabiliyor.

Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretledikten sonra, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Burada istenilen bilgileri de eksiksiz doldurmanız gerekiyor.

E nabız profili oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli şey sağlık bilgilerinin kim tarafından görüp görmeyeceğine karar verebilmesidir.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

PCR TESTİ NE ZAMAN ÇIKAR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabiliyor. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildiriliyor.