Korona testi orucu bozar mı? Sürüntü testi, aşı orucu bozar mı, Diyanet açıkladı

Ramazan ayı geldi. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar "orucu bozan durumlar" hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Vaka sayılarının yoğun olduğu Türkiye’de koronavirüs testi yaptıran kişilerinde sayısı oldukça fazla. Korona şüphesi olup oruç tutan vatandaşlar “korona testi orucu bozar mı?” sorusuna aşı sırası gelenler de “koronavirüs aşısı orucu bozar mı” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’ten, "Koronavirüs aşısı ve sürüntü testi orucu bozar mı?" sorusuna yanıt geldi.

Koronavirüs testi olacaklar ya da koronavirüs aşısı için sırası gelen vatandaşlar, oruçluyken aşı yaptırmanın ve sürüntü testi yaptırmalarının oruca bozup bozmayacağını merak ediyor. Diyanet'in açıklama yaparak, belirsizliği ortadan kaldırdı.

KORONAVİRÜS TESTİ ORUCU BOZAR MI?

Koronavirüs testi genizden ve burundan alınan örnekle yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı, sürüntü testinin orucu bozmayacağını ifade etti.

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2005 yılında aşının orucu bozmayacağı hükmüne vardığını ifade eden Erbaş, aşının orucuna bir zararı olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı bir salgının önlenmesi adına yapılan bir çalışmadır. Bu aşı çalışmasında evet, vücuda bir enjeksiyon yapılmaktadır, ancak enjekte edilen şey gıda olmadığı, vitamin olmadığı ve bir de salgının önleme adına büyük bir toplumsal mazeret içerdiği için kesinlikle cevaz verilmiştir, aşı caizdir. Aşı sırası gelen kardeşlerimiz diledikleri takdirde korona virüs aşısı yaptırabilirler, oruçlarına zarar gelmez" ifadesine yer verildi.