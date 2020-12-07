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Korona tedavisi gören eski bakan İrfan Gürpınar hayatını kaybetti

DHA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 13:53 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 13:53

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar (77), Ankara'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Ankara'da yaşayan eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Gürpınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
 
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından "Kırklareli'mizin büyük bir değeri, danışmanı olarak görev yapmaktan onur duyduğum eski Milletvekilimiz ve Turizm Bakanımız, çok iyiliklerini gördüğüm sevgili ağabeyim İrfan Gürpınar'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kırklarelimize başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. 
 
Eski bakanlardan İrfan Gürpınar, 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönem (1987-1999) Kırklareli milletvekilliği, 50'nci ve 52'nci hükümetlerde Turizm Bakanlığı yapmıştı.
 

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İrfan Gürpınar eski bakan Turizm Bakanı
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