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Korona nedeniyle hayatını kaybetti! 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 17:23

Samsun'da yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen doktor Ali Murat Uludoğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev  yapan, hastalığa yakalandıktan sonra 15 günlük yoğun bakım sürecinin ardından dün  hayatını kaybeden 56 yaşındaki 2 çocuk babası doktor Uludoğan için çalıştığı  hastanenin önünde tören düzenlendi.
 
Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, salgın nedeniyle kentte  dördüncü sağlık personelini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Çok  sevilen bir doktorumuzu kaybettik." diye konuştu.
 
İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç da çok sevilen bir meslektaşlarını  yitirdiklerini ifade etti.
 
 
 Hastanenin Başhekimi Ahmet Şen de görevine aşık bir doktor arkadaşını  kaybettiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımız çok sevdikleri görev arkadaşlarını  kaybetmesine rağmen 5-10 dakika sonra görevlerini sürdürerek ne kadar kutsal bir  görev yapıyor. Bu camiayla gurur duyuyoruz." dedi.
 
"Tedbirlere uymayanlara, virüsü görmezden gelenlere hakkımızı helal etmiyoruz"
 
Gözyaşları içinde üzüntülerini dile getiren Uludoğan'ın çalışma  arkadaşlarından doktor Abdülcelil Kayabaş da Kovid-19 tedbirlerine uymayan,  virüsü görmezden gelenlere haklarını helal etmediklerini söyledi.
 
 
Törende konuşmaların ardından helallik alındı.
 
Kıranköy Mezarlığı'na götürülen Uludoğan'ın cenazesi, kılınan namazın  ardından toprağa verildi.
 
 
Cenazeye doktorun annesi Zerrin, eşi emekli hemşire Filiz, çocukları  Ceren ve Can Uludoğan ile çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.
 

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Samsun Korona koronavirüs
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