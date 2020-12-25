Korona ile ilgili yeni karar! O ilde artık...

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulunca kente dışarıdan gelenler ile bazı meslek grubu çalışanlarının Covid-19 testi taramasından geçirilmesine karar verildi.

Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanarak, corona virüsle mücadelede yeni tedbirler aldı.

SİTE VE APARTMAN TOPLANTILARI ERTELENDİ

Karar gereği il genelinde, site ve apartman genel kurul toplantıları, şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

COVID-19 TESTİ KARARI

Kentte faaliyet gösteren berberler, kuaförler güzellik ve bakım merkezleri çalışanları, kuryeler dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti veren lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve şehir dışından gelen kişilere Covid-19 tarama testi yapılması kararlaştırıldı.

KARARLARA UYMAYANLARA İDARİ İŞLEM

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlem yapılacağı kaydedildi.