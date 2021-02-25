Korona günlerinin şarkısı “Ben Yoruldum Hayat” oldu!

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisinin ikinci dalga etkilerini değerlendirmek amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen çalışma, ilginç sonuçlara ulaşıldı. Pandemiye ilişkin ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı, Mümin Sarıkaya’nın “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı oldu. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, arabesk hissiyatının rahatlatıcı ancak motivasyonu düşüren bir duygu olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu arabesk hissiyatı aslında bizim için bir rahatlama yöntemidir ama insanın özgüvenini düşürür, yetersizlik ve acizlik duygusu oluşturur” uyarısında bulundu.

Salgının ikinci dalga etkilerini değerlendirmek amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen çalışmada ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Pandemiye ilişkin ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı, Mümin Sarıkaya’nın “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı oldu.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Aydın Öztürk, Method Research Company Proje Direktörü Hale Aslı Kılıç ve Pazarlama Uzmanı Şeyda Aydın tarafından yürütülen ‘2. Dalga Sonrası Türkiye Araştırması’ sonuçlandı.

TÜRKİYE’NİN ŞARKISI, “BEN YORULDUM HAYAT” OLDU

Araştırmada katılımcılara “Pandemi sürecinde kendinizi düşündüğünüzde hangi şarkı sizi en iyi yansıtmaktadır’ şeklinde açık uçlu bir soru da yöneltildi. Şarkıların çok büyük bir çoğunluğunun arabesk müzik türünde olup olumsuz duyguları temsil ettiği görüldü. Ancak yine de umut, sabır, teselli gibi duyguları yansıtan şarkılar da listede yerini aldı. Buna göre Türkiye genelinde ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısı oldu. Kadınlar en çok Göksel’in ‘Depresyondayım’ isimli şarkısını ve erkekler ise Müslüm Gürses’in ‘İtirazım Var’ isimli şarkısının kendilerini en iyi şekilde yansıttığını söyledi.

PANDEMİYLE İLGİLİ ŞARKI LİSTEMİZ

Genel ortalamaya bakıldığında Türkiye’nin pandemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini en iyi anlatan şarkıların sıralaması ise şu şekilde oldu:

1. Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum Hayat

2. Göksel- Depresyondayım

5. Müslüm Gürses- İtirazım Var

6. Pinhani- Dünyadan Uzak

“ARABESK HİSSİYAT, DEPRESİF HİSSİYATTIR”

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Müzik tercihlerinde en çok “Ben Yoruldum Hayat” ve “Depresyondayım” şarkılarının tercih edilmesi, bu dönemde arabesk hissiyata sığınma duygusunun ortaya çıktığını gösteriyor. Arabesk hissiyat, depresif hissiyattır” dedi.

“ARABESK HİSSİYATI RAHATLATIR ANCAK ÜRETKENLİĞİ DÜŞÜRÜR”

Arabesk hissiyatın, insanı depresyona sokan ve depresyonda olmaktan zevk aldıran bir yaklaşım olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“Bu da geçici olarak rahatlatıyor ama insanın çalışma motivasyonunu kırıyor, üretkenliğini azaltıyor. Biz ağlamayı yücelten bir kültüre sahibiz. Sinemaya giden bir kimseye ‘film nasıldı’ diye sorulduğunda ‘iyi değildi, ağlatmadı ki’ yanıtını veriyor. Bu arabesk hissiyatı aslında bizim için bir rahatlama yöntemidir ama insanın özgüvenini düşürür, yetersizlik ve acizlik duygusu oluşturur.”

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