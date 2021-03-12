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Koronavirüs geçirenler için kötü haber! Ücreti değişiyor, artış...
İlk Covid-19 vakasının ortaya çıktığı günden bu yana insanlar sağlık sektörünün önemini bir kez daha anladı. Bununla birlikte bir soru daha belirdi: Koronavirüs geçiren biri sağlık sigortası yaptırmak istediğinde daha fazla mı ödeme yapacak? İşte cevabı...
Bir seneyi aşkın süredir dünyadaki tüm düzeni değiştiren koronavirüs, pek çok değişikliği de beraberinde getirdi. Salgın hastalıkları kapsamına almayan özel sağlık sigortaları da koronavirüs ile büyük bir değişikliğe uğradı.