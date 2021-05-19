Korona beslenme alışkanlıklarını bozdu, diyabetli sayısı artacak!

Koronavirüs nedeniyle kısıtlamalar birçok kişinin yaşam tarzını etkiledi. Özellikle uzun süre hareketsizlik ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklik geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir. Bu değişikliklerin sağlığa pek çok açıdan olumsuz yansıyacağını belirten uzmanlar diyabetin koronavirüsün etkisiyle daha da artacağına dikkat çekiyor. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik koronavirüs kapanmalarının diyabete etkilerini anlattı.

Koronavirüs kısıtlamaları sonucunda evlerde geçirilen sürenin artmasıyla hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme normalleşti, evde canı sıkılan kendini yemeğe verdi. Bu nedenle uzmanlar, diyabetin koronavirüsün etkisiyle daha da artacağına dikkat çekiyor. Türkiye’de her gün 87 kişi diyabetten hayatını kaybederken 10 yıl içerisinde diyabetten ölenlerin sayısının yüzde 50 artması bekleniyor. Et ve hamur ağırlıklı beslenme alışkanlıkları nedeniyle Güneydoğu ise en riskli bölge.

‘KENDİLERİNİ YEMEĞE VERDİLER’

Koronavirüsün yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarında değişime neden olduğunu belirten Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik, “Evde geçirilen süreler arttı. Daha öncesinde en kötü ihtimalle iş için dışarı çıkan, yürüyüş yapan insanlar bile gün içerisinde 100-200 adım atıyor sadece. Ayrıca evde canı sıkılan insanlar kendini yemeğe verdi. Gün boyu hamur işleri, tatlılar tüketiliyor. Bunlar da diyabetin en büyük nedenleri. Pandemi süresince tüketilen sağlıksız yiyecekler, içecekler ilerleyen dönemlerde diyabet olarak geri dönecek” dedi.

KAN ŞEKERİNİZİ ÖLÇTÜRÜN

İş yaşamında stresin artmasına, sağlıksız beslenmeye ve hareketsiz bir yaşam nedeniyle diyabetin yaygınlaştığını aktaran Çelik “Ülkemizde düzenli spor yapma kültürü fazla gelişmemiştir. Bu da hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirir ve diyabet riskini artırır. Ayrıca yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı da diyabete davetiye çıkaran bir başka faktör. Fast food ve hazır yemek kültürünün artmasıyla birlikte diyabet oranlarında da artış meydana geldi. Diyabete zemin hazırlayan hamurlu, yağlı ya da şekerli yiyeceklerden uzak durmak ve düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaparak diyabeti kontrol altında tutmak alınabilecek en önemli tedbirlerdir” diye konuştu.

TÜRKİYE 3. SIRADA

Türkiye’nin Avrupa genelindeki diyabet hastalarının sayısına bakıldığında, Rusya ve Almanya 'nın hemen ardından 3. sırada geldiğine dikkat çeken Çelik, “Bu Türkiye'deki yetişkin nüfusun yüzde 15'inin şeker hastası olduğunu gösteriyor. Ülkemizde diyabet hastalığı ile ilgili farkındalığı olan kişi sayısı da oldukça düşük. Diyabet hastası olan kişilerin üçte biri kendisinde bu hastalığın olduğundan haberdar değil. Türkiye'de her 5 kişiden yalnızca 1'i diyabet hakkında bilgi sahibi” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK GÜNEYDOĞU’DA