Korona aşısı olduktan sonra canlı yayında bayılmıştı! Resmen yok oldu, haber alınamıyor...

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını olan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, 'Başım dönüyor' dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı. O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. Aşıyı olduktan sonra fenalaşan hemşireden bir daha haber alınamadı. Koronavirüs aşısı olduktan sonra ortadan kaybolan hemşireyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmedi.

Koronavirüs aşısı olduktan sonra ortadan kaybolan hemşireyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. 30 yaşındaki Tiffany Dover, Pfizer aşısı olduktan yaklaşık 17 dakika sonra bayıldı ve komplo teorilerini körükledi ve akıbeti hakkında birçok fikir ortaya atıldı.

Aşı olduktan sonra bayılan hemşire sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunmadı, kendisini o günden sonra gören olmadı.

5 GÜNDÜR PAYLAŞIM YAPMADI

Normalde günde birkaç hikâye ve fotoğraf paylaştığı Instagram hesabında beş gün boyunca paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara peş peşe geldi. Bir kullanıcı "Koronavirüs aşısı olduktan sonra bayılan hemşire Tiffany Dover'ın arkadaşı ile Facebook 'tan görüştüm, ailesi ölüm tehditleri alıyor, bu yüzden susuyorlar.” Şeklinde bir tweet attı.

Aşıyı doktor kontrolünde 5 uzman hekim gözetiminde olan Tiffany Dover’in akıbeti halen bilinmiyor. Hastane yönetimi konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

"DURUM ŞÜPHELİ"

İddiların peşpeşe gelmesi ve konunun gizemini koruması ile ilgili olarak, ABD ’nin Fox News kanalı sunucusu Tucker Carlson, "gösterişli" aşı sunumunu şiddetle eleştirdi ve “Bir şeyler yanlış gibi görünüyor, durum şühpeli." İfadelerini kullandı.

Söz konusu aşı, vakaları ve ölümleri azaltmak amacıyla Amerika 'da kitlesel aşı uygulamasının başlangıcından önce 12 Aralık'ta onaylanmıştı.

Tuhaf ölüm tartışmaları Twitter 'da devam ettikten ederken, CHI Memorial Hastanesi, Twitter hesabı üzerinden Dover'ın hayatta ve iyi durumda olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamada “Hemşire Tiffany Dover kendisi için gösterilen endişeyi anlıyor ediyor. Şu anda müşahede altında, kendisi ve ailesi için bu karara saygı duyulmasını istiyor." İfadeleri kullanıldı.Fakat açıklamaya rağmen çoğu kişi ikna olmadı.

"NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR"

Bir Twitter kullanıcısı "Buna inanmıyorum. Neden #TiffanyDover’ın ailesi veya hastanesi onun ölüm söylentilerine gerçekten yanıt vermiyor? “Bayılma olayından önce hemşire Tifanny’nin sağlığı yerindeydi. Neden şimdi insanların karşısına çıkıp açıklama yapmıyor?” diye yazdı.

Bir diğeri ise "Halk, Tiffany Dover'la ilgili hastaneden haber almak istemiyor. Sizin tweet'inizin, halkın güvenini yeniden kazanmak konusunda hiçbir katkısı yoktur." Dedi.

ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI

Şoke edici Twitter paylaşımları, ailesiyle bağlantılı kişilerin susturulduğunu ve bilgi paylaştıkları için ölüm tehditleri aldıklarını iddia etti. Hatta bazıları, öldüğünü iddia eden bir ölüm belgesi bile paylaştı.

Associated Press, Dover'ın bayıldıktan kısa bir süre sonra ayağa kalktığını bildirdi ve gazetecilere, "Bu benim için sık tekrarlanan bir durum. Şimdi iyi hissediyorum." Dediğini aktardı.

Pfizer aşısının en az yüzde 95 etkili olduğu bulundu ve on binlerce insanı içeren klinik denemelerden sonra onaylandı.

Şirket, denemeler sırasında aşının "iyi tolere edildiğini" ve "ciddi güvenlik endişeleri" olmadığını söylemişti.