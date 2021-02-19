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Korona aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum! 'Gülünecek bir şey yokmuş değil mi?'
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi. Nilüfer'in yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı ve söz yazarı Nilüfer, koronavirüs aşısı olduğun anın görüntüsünü, "Karar verdim aşı oldum" notuyla Instagram hesabından paylaştı.