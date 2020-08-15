Korona aşısı bulundu mu? Rusya aşıyı buldu mu? Sputnik V ne demek?

Korona virüsü aşısı bulundu mu, Rusya aşıyı buldu mu, soruları geçtiğimiz gün Putin’in aşı ile ilgili açıklamalarının ardından arttı. Rusya’dan bugün yeni bir açıklama geldi; Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı. Sputnik V ne demek?

Koronavirüse karşı Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nde geliştirilen 'Sputnik V' aşısının üretimine başlandığı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, haberi geçtiğimiz günlerde aşının tescil edildiğini söyleyerek vermişti. Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk haber Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıklamasından sonra bugün de 'Sputnik V' adı verilen aşının üretimine başlandığı duyuruldu. Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı" ifadelerine yer verildi. Sputnik V ne demek?

"SPUTNİK V" NE DEMEK?

Aşının adının "Sputnik V" olacağı ise yetkililer tarafından, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" sözleriyle açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum" ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Covid-19 aşısı 'Sputnik V'nin üretimine başlandığı bildirildi.

KIZINDA DA DENENMİŞ

Tescil süreci tamamlanan koronavirüs aşısının deney sürecine kızlarımdan biri de katıldı. Aşının geliştirilmesine katkıda bulundu.

İlk aşı yapıldığında o gece ateşi 38 dereceye çıktı. Ancak ertesi gün 37 seviyelerine düştü ve başka yan etki gözlenmedi.”

ABD TEMKİNLİ

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar geçtiğimiz günlerde 'Sputnik V' aşısı ile ilgili açıklamada bulunmuş ve "Önemli olanın "ilk aşıyı" bulmanın değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.