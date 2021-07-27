Korkutan vaka açıklaması: Günlük 200 bin...

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Eski Direktörü Dr. Tom Frieden, önlem alınmazsa ülkede koronavirüs vakalarının, 4 ila 6 hafta içinde günlük 200 binleri bulabileceği uyarısını yaptı.

CNN'e konuşan Frieden, virüsün Delta varyantına karşı aşılamalarda artış olmazsa, günlük vaka sayısının eylül ortasına kadar 4 katına çıkabileceği tahmininde bulundu. Frieden, "Zor zamanlara doğru gidiyoruz. İngiltere 'de olduğu gibi ABD 'de de günlük 200 binlik vaka artışlarını görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlı nüfusun genelde aşılanmış olmasından dolayı Kovid-19 ölümlerinde büyük bir artış beklemediklerini vurgulayan Frieden, "Ancak önlenebilir ölümlerde de düzenli bir artış görülecek" dedi.

Frieden, 2009-2017 döneminde CDC Direktörü olarak görev yapmıştı.

VAKALAR 57 BİNDE SEYREDİYOR

Günlük Kovid-19 vaka ve ölüm bilgilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde günlük vaka sayısı 57 bin civarında seyrediyor.

Ülkede kayıtlara geçen günlük 200 bin vaka artışı, en son ocak ayında görülmüştü.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC verilerine göre, şu ana kadar ülke nüfusunun yüzde 58,6'sı ilk doz, yüzde 49,1'i ikinci doz aşı yaptırdı.