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Korkutan uyarıyı dünyaya duyurdular: Üçüncü dalga geliyor

Korkutan uyarıyı dünyaya duyurdular: Üçüncü dalga geliyor Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle ilgili haberler peş peşe geliyor.
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