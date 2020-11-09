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Korkutan haber! Semptom göstermedi; koronavirüs tespit edildi

09 Kasım 2020 Pazartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 18:11

Çin’in başkenti Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.


 Çin’in başkenti Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde semtpom göstermeyen bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
 
Tiençin kenti soğuk hava deposunda çalışan bir kişide semptom görülmemesine rağmen koronavirüs çıkması nedeniyle adeta savaş hali alarmına geçti. 
 
Koronavirüs olan kişi hastanede tedavi altına alındı. 
 
Bu vaka aylardır ülke içi Kovid-19 pozitif vaka görülmeyen ülkede şok etkisi yarattı ve anında alarma geçildi. 
 
Çin'de son aylarda görülen vakaların hemen tümü yurt dışı kaynaklıydı. 
 
Doktorların hafif bir vaka olarak değerlendirdiği 38 yaşındaki işçinin kimseyle temasının olmadığı ancak çalıştığı soğuk hava deposundaki dondurulmuş gıda paketlerine dokunduğu bildirildi. 
 
Çin'de temmuz ayından beri yurt dışından ithal edilen dondurulmuş et ve balıkgibi gıda ürünlerinde koronavirüs bulunduğu bilgisi gelmeye devam ediyordu. 

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