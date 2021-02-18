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Korkutan haber! Kendini gizleyen yeni bir mutasyon keşfedildi

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 23:52 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 23:52

Finlandiya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonunun keşfedildiği bildirildi.


Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'nin haberine göre, Helsinki'de Vita  Laboratuvarları Kovid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun  tespit edildiğini açıkladı.
 
"Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Kovid-19 tipinin, daha önce  İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı  fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.
 
Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve  burun sürüntülerinde Kovid-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR  testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu.
 
Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı  bilinmeyen yeni mutasyonun, Kovid-19 vaka sayısının görece düşük olduğu  Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.
 
Finlandiya'da bugüne kadar İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19  mutasyonu 422 vakada, Güney Afrika mutasyonu 22 vakada, Brezilya mutasyonu ise 1  vakada görüldü.
 
Ülkede toplam 52 bin 209 vaka görülürken, virüs nedeniyle 725 kişi  hayatını kaybetti.
 

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Finlandiya koronavirüs mutasyon
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