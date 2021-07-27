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Korkutan görüntüler! Sular çekildi, binlerce balık öldü
Konya’nın Akören ilçesindeki May Barajı’nda, kuraklık ve sudaki oksijen miktarının düşüşü nedeniyle içler acısı bir tablo ortaya çıktı. Barajın kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı. Görüntülere ilişkin açıklama yapan muhtar Hayrettin Altın, “Baraj suları, bu yılki şiddetli kuraklık nedeniyle erken çekildi. Sudaki oksijen dengesizliği nedeniyle balıkların ölümüne her yıl rastlayabiliyoruz” dedi.
Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası’nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi.