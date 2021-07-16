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Korkutan Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı! Giyside bile...

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 12:11 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 12:11

Uzmanlardan Asya Kaplan Sivrisineği’ne ilişkin korkutan uyarılar geldi. Giysi üzerinden bile ısırabiliyor, alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Dr. Necla Birgül İyison, bu sivrisineklerin sarıhumma, dang humması, zika, chikungunya ve batı nil virüsü gibi hastalıkların taşınmasında etkili bir tür olduğunu açıkladı.


Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik  Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgül İyison, Asya Kaplan Sivrisineğinin  "sarıhumma", "dang humması", "zika", "chikungunya", "batı nil virüsü" gibi  hastalıkların taşınmasında etkili bir tür olduğunu belirterek, "Giysilerin  üzerinden ısırabiliyor. Alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Kaşıntı yapıyor ve  geçmesi de zor oluyor" dedi.
 
Asya Kaplan Sivrisineğine karşı uzun vadeli ve çevre dostu bir çözüm  geliştirmek için çalışmalar yürüten Dr. Öğr. Üyesi İyison, artan sivrisinek  sorununa ve bu türün özelliklerine ilişkin soruları cevapladı.
 
İyison, bu türün Türkiye'de ilk kez 2011'de Trakya'da, 2017'de  Karadeniz bölgesinde görüldüğüne işaret ederek, invaziv bir tür olduğu için  ortama çabuk adapte olup orada çoğalabildiğini anlattı.
 
Asya Kaplan Sivrisineğinin İstanbul'a nasıl geldiğine ilişkin İyison,  "Coğrafi konum itibarıyla deniz ve hava yollarıyla burası geçiş noktası. Göçmen,  mülteci hareketliliğinden, turizmin yaygın olmasından, iklim değişikliğinden  dolayı bu taraflara doğru gelebiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.
 
"BİR HAFTADA ÇOĞALAN TÜRLERİ VAR"
 
Dr. Öğretim Üyesi İyison, bu türün nematod, parazit ve virüs  taşıyabildiği için çeşitli rahatsızlıklara yol açabildiğine dikkati çekerek,  "Sarıhumma, dang humması, zika, chikungunya ve batı nil virüsü gibi hastalıkların  taşınmasında etkili bir tür. Giysilerin üzerinden ısırabiliyor. Alerjik  reaksiyona yol açabiliyor. Kaşıntı yapıyor ve geçmesi de zor oluyor" dedi.
 
Asya Kaplan Sivrisineğinin yumurtalarını su birikintilerine  bıraktığını anlatan İyison, "Yumurta bıraktığı yerler duru sular. Örneğin, bir  kovada birkaç gün su kalırsa oraya hemen yumurta bırakabilirler. Bu nedenle  vatandaşların evlerinin çevresinde su bırakmaması lazım. Dereler, açık alandaki  su birikintileri, su kanalları, bidonlar, havuzlar bu sivrisineklerin  yumurtalarını bırakabileceği yerler arasında. Yumurtalar zamanla gelişiyor,  gelişmelerinin ardından onlar da tekrar yumurta bırakıyorlar. 1 hafta içerisinde  çoğalan türleri var. Bir kerede yaklaşık 50 yumurta bırakabiliyorlar" bilgisini  verdi.
 
İSTANBUL'UN 25 NOKTASINDA BU TÜRE RASTLANDI
 
İyison, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden  Ali Rıza Ede ve Sevcan Öztemiz'in 2019-2020 yılları arasında İstanbul'un 27  noktasında sivrisinek ile invaziv aedes türlerinin bulunma oranlarının  belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttüğünü aktararak, "Sarıyer, Kilyos, Beşiktaş  gibi 25 noktada bu tür sivrisineğe rastlanmış.
 
Belediyelerin ilaçlama yapması  gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı sivrisineklerin nerede olduklarını biliyorlar,  oralara ilaçlama yaparlarsa çok iyi olur. İnsanlar da evlerinin çevresinde,  kapalı ya da açık alanlarda su bırakmayarak en büyük adımı atmış olurlar. Büyük  su birikintilerinin olduğu yerlere de çok gitmemeleri gerekiyor. Evlere sineklik  taktırmak da fayda sağlar" diye konuştu.
 
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr.  Üyesi Necla Birgül İyison, kendilerinin de Asya Kaplan Sivrisineğine yönelik  moleküler biyoloji çalışması yürüttüklerini, pestisitlere karşı da zaman  içerisinde direnç kazanan bu türlerin biyolojik mücadeleyle nasıl yok  edilebileceğini araştırdıklarını anlattı.
 
Çalışma kapsamında aedes türlerini toplayacaklarını, daha sonra  DNA'sını izole ederek dizilemeye göndereceklerini ve bu sayede Türkiye'deki türün  genomunu öğreneceklerini belirten İyison, ayrıca diğer türlerle farkını,  dirençlik geni olup olmadığını ve bu genleri nasıl etkileyebileceklerini  araştıracaklarını sözlerine ekledi.

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Asya Kaplan Sivrisineği sarıhumma zika
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