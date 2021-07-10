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Korkutan anlar! Elektrik kabloları bir anda patlamaya başladı

DHA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:21 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 10:21

Sultangazi'de elektrik kablolarında art arda patlamalar meydana geldi. . Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam ederken, panik anları kameralara yansıdı.


Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı.  
 
Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayana çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.  
 
Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti. Yanma ve patlama sırasında park halindeki bir kamyonette bulunan boş plastik kasalar tüm tehlikeye rağmen çalışanlar tarafından boşaltıldı.  
 
 

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Sultangazi' elektrik kablo
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