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Ve açıklama geldi! İstanbul'da salgın yeniden başladı
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, bin 716 kişiye hastalık tanısı konuldu. 63 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 301 oldu. Rakamlar artarken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten kritik bir açıklama geldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı.