Korkunç yasak aşk cinayeti! Kocasını 10 parçaya böldü

Bingöl'de evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Bilgeç için kayıp başvurusu yapılmış, arama çalışmalarında izine rastlanmamıştı. Yılmaz Bilgeç'in babası foseptik çukurundan kötü kokular alınca tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kayıp adamın, eşi tarafından öldürülüp 10 parçaya ayrılarak çukura atıldığı öğrenildi. Kocasını öldürüp 10 parçaya ayıran Beyhan Bilgeç tutuklandı. Kadının yasak aşk yaşadığı, mesajları gören kocasıyla tartıştığı, uyumasını bekleyip öldürdüğü ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Aziz Bingöl'ün haberine göre; Bingöl Karlıova'da öldürdüğü kocasını 10 parçaya ayırıp foseptik çukuruna atan 36 yaşındaki Beyhan Bilgeç tutuklandı. Kan donduran olay, 26 gün önce Sakaören Köyü'nde yaşandı.

İki çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bilgeç kaybolunca, babası Fikri Bilgeç durumu jandarmaya bildirdi. Aramalarda genç adamın izine rastlanmadı. İki gün önce baba Bilgeç, foseptik çukurundan kokular geldiğini fark etti. Kapağı kaldıran baba Bilgeç, korkunç manzara ile karşılaşınca jandarmayı aradı.

'TELEFONDAKİ MESAJI GÖRÜNCE KAVGA ETTİK'

10 parçaya ayrılmış cesedin Yılmaz Bilgeç'e ait olduğu belirlendi. Bilgeç'in iki çocuk annesi eşi Beyhan Bilgeç, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. İddiaya göre, Yılmaz Bilgeç eşinin telefonuna başka erkekten gelen mesajları görünce çılgına döndü.

Yılmaz Bilgeç, eşiyle kavga ettikten sonra odasına çekildi. Eşi uyuduktan sonra Beyhan Bilgeç, bahçeden getirdiği taşla kocasının başına defalarca vurup öldürdü. Soğukkanlı kadın, daha sonra eşinin cesedini parçalara ayırıp foseptik çukuruna attı.