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Korkunç son! 16'ncı kattaki balkondan 2'nci katın terasına düştü

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 16:17

Adana’da 16’ncı kattaki evinin balkonundan 2’nci kattaki terasa düşen Ali Kılıç (48) hayatını kaybetti.


Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. 16 katlı binanın son katında oturan Ali Kılıç, bilinmeyen bir nedenle 2’nci katta bulunan evin terasına düştü.
 
Büyük bir gürültü duyarak terasa çıkan ev sahipleri, üst komşuları Ali Kılıç’ın beton zeminde kanlar içinde kaldığını gördü.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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Adana ölüm teras balkon ölüm Çukurova Huzurevleri Mahallesi ölüm
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