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Korkunç! Sesi duyunca gördüler, bebeği toprağa gömüp...

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) |  24 Eylül 2021 Cuma - 16:13 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 16:13

Adıyaman’da şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Olay, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti. Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı.
 
 
Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
 
 
Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
 

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Adıyaman mezar bebek
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