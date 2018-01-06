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Korkunç rakam! 987 kişi öldürüldü

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 1:16 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 1:16

ABD'deki polislerin 2017 yılında 987 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.


Washington Post gazetesinin, yerel resmi kaynaklardan derlediği  istatistiklere dayandırdığı habere göre 2015-2017 döneminde yaklaşık 3 bin kişi  ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti.
 
İstatistiklere göre polis, 2015'te 995, 2016 yılında 963, 2017  yılında da 987 kişi vurarak öldürdü.
 
Öte yandan ABD polisinin 2015'te 36, 2016 yılında 17, geçen yıl ise 19  silahsız siyahi erkeğin ölümüne neden olduğu kaydedildi.
 
2014 yılının Ağustos ayında Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi  Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde polis  şiddetiyle ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı belirtilen haberde,  polisin özellikle silahsız sivillere karşı ilk müdahalelerinde gerekli dikkat ve  özeni göstermediklerine vurgu yapıldı.
 
Aynı şekilde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da polis şiddetiyle  ilgili istatistikleri 2015 yılından itibaren tutmaya başlamış, ancak kısa süre  önce ülke genelindeki veri tabanlarının güncelleneceğini açıklamıştı.
 

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