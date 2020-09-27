Korkunç plan! 'Interpol' yalanıyla sevgilisini eve kitledi ve...

İddialara göre İstanbul'da Vildan Ç. adlı genç kadın, Volkan D. ile bir ilişkiye başladı. Yaşanan ilişki sırasında genç adam, her buluşmaya farklı lüks arabalarla gelip genç kadını üst düzey devlet görevlisi olduğuna inandırmaya çalıştı. Tanınmamak için bu lüks arabaları devletin kendisine verdiğini söyleyerek önemli adam rolüne büründü. Bu arabalarda emniyet görevlilerinin kullandığı çakar diye tabir edilen eşyanın ve sirenleri bulunduran genç adam, il il gezerek devlet büyükleri ile görüştüğünü ileri sürdü.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, genç kadın birkaç ay geçtikten sonra Volkan'ın yalanlarını yakalamaya başladı ve Volkan D.'den ayrılmak istedi. İddiaya göre, Vildan Ç. Eyüp' te bulunan adresindeyken durumu erkek arkadaşına söylediğindeyse büyük bir tepkiyle karşılaştı. Gördüğü darp nedeniyle ağzından kan gelen genç kadın, korkup bağırmaya başladığında ise genç adam tabancayı ağzına sokup 'Sus bağırma, seni de öldürürüm kendimi de öldürürüm' şeklinde tehditte bulunmaya başladı.

SAHTE SES KAYITLARI VİDEO VE FOTOĞRAFLAR

Sevgilisinin evinden kaçarak kurtulan genç kadın soluğu savcılıkta aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan genç kadın, Volkan D.'den şikâyetçi oldu. Savcılıkça başlatılan soruşturmada ikametinde arama yapılan şüphelinin bilgisayarında devlet büyüklerine ait ses kayıtları olduğu, sanki bu kişilerin kendisiyle muhabbet ediyormuş gibi yeniden düzenlendiği belirlendi. Bazı video kayıtlarında ise şahsın kendi görüntüsünü kayıtların içine yerleştirdiği ortaya çıktı.Genç kadın, Volkan D. tarafından kendisine gönderilen mesajların da çıktılarını savcılığa delil olarak sundu. Genç adam tarafından gönderilen mesajlarda devlet işlerini yapıyormuş gibi videolar, ses kayıtları ve görüntüler gönderildiği, 'Eğer şehit olursam' şeklinde vasiyetlerde bulunduğu belirlendi. Kendisini Interpol başkan yardımcısı olarak tanıtıp düzenlenen fotoğraflarda Suriye ülkesinde asker giyinimli şahıslarla bir tankın önünde fotoğrafının bulunduğu ve Tell Abiyat konumlu İslam 'ın son ordusu yazılı askeri araç ve askerlerin yanında bulunuyormuş gibi fotoğrafları bulundu.

İFTİRAYA MARUZ KALDIM

Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan Volkan D., "Biz evlenecektik, sevgiliydik. Ona bir ev aldım. Bulunan videolar ve fotoğrafları internetten indirdik. Benim bulunduğum fotoğraflar da gerçektir. Ben kimseyi tehdit etmedim ve ağzına silah sokmadım, biz evlenme sürecindeyken Vildan'ın her şeyi bırakıp gitmesi beni yordu, benim ondan tek talebim eğer olmuyorsa sana verdiklerimizi bize geri ver demekti, ben kendisinden paramı istedikten sonra böyle çirkefleşmeye başladı" dedi.

TUTUKLANDI

İfadesi ardından savcılık tarafından Volkan D., tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme genç adamın Vildan'a gönderdiği silah fotoğrafı ve altına yazdığı, "Umarım beni anladığında geç olmaz" şeklinde mesaj nedeniyle genç kadının korunmasına karar verdi.

DAVA AÇILDI