Korkunç olayın ardından olay sözler! 'Rezil evlat'

İstanbul Arnavutköy’deki ormanda, 25 Aralık 2019’da define bulmak amacıyla dolaşan iki kişi, yeni kazılmış bir yeri kazınca başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Melahat İsbir’in (39) cansız bedenini buldu. Polis bir tekstil fabrikasında çalışan İsbir’in iki evlilik yaptığını ve ilk eşinden olan oğlu Batuhan Ünal (21) ile birlikte Esenler ’de yaşadığını belirledi. İsbir’i oğlu Batuhan Ünal’ın öldürdüğü ve bir arkadaşıyla birlikte cesedi taşıyarak Arnavutköy’de ormanlık alana götürdükleri tespit edildi. Tutuklanan Ünal hakkında ‘tasarlayarak annesini öldürdüğü’ gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis, Furkan Salih Gürlek hakkında da ‘cinayete yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞ

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Batuhan Ünal şunları anlattı: “19 Aralık 2019’da öğle saatlerinde eve geldiğimde annemi tanımadığım bir erkek şahısla uygunsuz vaziyette gördüm. Evden ayrıldım. Birkaç saat sonra eşyalarımı toplamak için eve döndüm. Bana gelip ne olduğunu sordu. Babamla yaşayacağımı söyledim. ‘Baban gibi korkak mı olacaksın’ dedi. Kendisine hem uygunsuz ilişkiye girip hem de böyle konuşmaya hakkı olmadığını söylediğimde ‘Ben 40 yaşında kadınım, ne yapacağımı sana mı soracağım’ dedi. Tokat attı. Annem olmasından utandığımı söyledim. Babamla ilgili kötü sözler söyleyince sinirlenip ne yaptığımın farkında olmaksızın, ayakkabılıktaki çekici alıp kendisine vurdum. Öldürmek amacıyla vurmadım. Rastgele salladım. Gözümü kapatmıştım. Gözümü açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Hırıltılı bir ses geliyordu. 5 dakika kadar sonra ses kesilince öldüğünü anladım. Annemi battaniyeye sarıp evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde evde kaldı. Teslim olmayı düşündüm ancak cezaevine girmekten korktum. 23 Aralık’ta Furkan’ı aradım, sonrasında buluştuk. Daha sonra cesedi Furkan’la gömdük. Yaşadıklarımın göz önüne alınmasını talep ederim.”

‘ANNESİNİ KREDİ ALMAYA ZORLUYORDU’

Melahat İsbir’in ağabeyi Fatih İsbir ise ifadesinde kardeşinin, oğlunu çok sevdiği için ikinci evliliğini bitirdiğini ve bir başkasıyla ilişkisi olmadığını söyledi. İsbir ifadesinde Ünal’ın borç batağına düştüğünü, annesini kredi almaya zorladığını, bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığını anlattı. İsbir ayrıca sanığın olaydan üç gün sonra annesinin cesedinin bulunduğu evde arkadaşlarıyla doğum günü partisi yapıp bununla ilgili sosyal medya hesaplarında paylaştığını ancak daha sonra sildiğini ifade ederek sanıklardan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (Hürriyet)