28 Mayıs 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 105.360 0.39 EURO 7,5470 1.16
USD 6,8210 0.71 ALTIN 377,550 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkunç olayda flaş gelişme! Katil, kulüp başkanı ve oğlu çıktı

İHA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 17:38 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 17:38

Elazığ'da önceki gece bir otomobile silahlı saldırı düzenleyip 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlıların Amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu olduğu ortaya çıktı. Şüpheli kulüp başkanı polis tarafından ranza ile hurçlar arasında saklanırken yakalandı.


Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırını faili, amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu çıktı. Polis, şüphelilerden kulüp başkanı Hamit. E'yi saklandığı yorgan hurçu ile ranza arasında yakaladı.
 
Olay, önceki gece 23.20 sıralarında merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç.'ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi.Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.
 
 
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyonlar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekip, şüphelilerin Elazığ 1. Amatör kümede mücadele eden ve 2 yıl önce namağlup olarak şampiyon olan ancak sezon başı iki kez üst üste maça çıkmadığı için otomatik olarak 2. Amatör Kümeye düşürülen Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit E.(44) ile oğlu V.E. (21) olduğunu belirledi.

ETİKETLER

Elazığ dehşet otomobil kulüp başkanı katil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.