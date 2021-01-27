Korkunç olay! Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Olay, 24 Ocak günü ilçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana geldi. Zübeyir Kırköse, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle babası Zeki Kırköse ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki Kırköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kırköse, ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve yaşama 3 gün tutunabilen Kırköse, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kırköse'nin iki ay önce annesini koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi baba Zeki Kırköse, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.