Korkunç olay! Oğlu 85 yaşındaki yatalak annesine...

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi Güzel Sokak'ta yaşayan 3 çocuk annesi yatalak Rahime D'ye (85), oğlu A.D. tarafından işkence edildi.

Durum, yaşlı kadının Yolüstü köyünde yaşayan torunu M.D'ye bildirildi. M.D. de köy muhtarı Mehmet Bayram ile karakola giderek şikayetçi oldu.

A.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rahime D. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahelenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Rahime D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Muhtar Mehmet Bayram, AA muhabirine, olayı öğrendikten sonra ellerine ulaşan görüntüye karakola başvurduklarını söyledi.

A.D'den şikayetçi olduklarını ifade eden Bayram, "Görüntüyü izlediğimizde hayretler içinde kaldık, insanlık dışı bir şeydi. O kişi gözaltına alındı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişinin en ağır cezayı alması gerekir." dedi.