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Korkunç olay! Oğlu 85 yaşındaki yatalak annesine...

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 19:37 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 19:37

Elazığ'da, oğlunun işkencesine maruz kaldığı ileri sürülen yatalak kadın, hastanede tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi Güzel Sokak'ta yaşayan 3 çocuk  annesi yatalak Rahime D'ye (85), oğlu A.D. tarafından işkence edildi.
 
Durum, yaşlı kadının Yolüstü köyünde yaşayan torunu M.D'ye bildirildi.  M.D.  de köy muhtarı Mehmet Bayram ile karakola giderek şikayetçi oldu.
 
A.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Rahime D. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile sağlık  ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. 
 
Buradaki ilk müdahelenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen  Rahime D'nin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
 
Muhtar Mehmet Bayram, AA muhabirine, olayı öğrendikten sonra ellerine  ulaşan görüntüye karakola başvurduklarını söyledi.
 
A.D'den şikayetçi olduklarını ifade eden Bayram, "Görüntüyü  izlediğimizde hayretler içinde kaldık, insanlık dışı bir şeydi. O kişi gözaltına  alındı ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu  kişinin en ağır cezayı alması gerekir." dedi.  
 

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Elazığ annesine işkence yatalak anneye işkence
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