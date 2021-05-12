Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine darbedilmiş halde getirildi. Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı. Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.yi yakaladı. 6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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Korkunç olay! Kızlarına arkadaşlık teklif edene işkence yaptılar
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) | 12 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:57 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 17:57