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Korkunç olay! Kanlar içinde yatarken bulundu

DHA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 13:53 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 14:04

Korkunç olay Kadıköy'de yaşandı. Sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın bir binanın üçüncü katından düştü. Dışarıdan gelen sesleri duyan ve hemen olay yerine koşan yakınları, kadını apartman boşluğunda kanlar içinde buldu.


Olay saat 08.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü.
 
Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı. Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta yerde yatarken gördü.
 
 
Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Züleyha B., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
 

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