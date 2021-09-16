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Korkunç olay! Boşanmak istemeyen eşini...

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) |  16 Eylül 2021 Perşembe - 16:18 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 16:34

Zonguldak’ta 29 yaşındaki Emrah Yankın boşanmak isteyen eşi 28 yaşındaki Gülten Yankın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yankın, kaçtığı köyünde yakalandı.


Korkunç cinayet Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, ayrılmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı kiralık araçla gittiği evinde av tüfeğiyle vurdu. Gülten Yankın, olay yerinde hayatını kaybetti, Emrah Yankın ise aracıyla kaçtı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emrah Yankın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Kumtarla köyündeki evine kaçtığı bilgisini alan polis, Yankın'ı evinin önünde gözaltına aldı. 
 
 
DHA muhabiri görüntüledi. Üst aramasının ardından ekip aracına götürülen Yankın, "Eşinizi neden vurdunuz?" sorusuna "Boşanmak istedi o yüzden. Çok sevdim ben onu, gururuma yediremedim ve ayrılmak istedi" dedi. Yankın, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
 
'YAVRUM SANA NASIL KIYDILAR' 
 
Bir çocuk annesi Gülten Yankın’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gülten Yankın'ın oturduğu evine yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. Olay yerine gelen Gülten Yankın'ın annesi, sinir krizi geçirip, "Yavrum, sana nasıl kıydılar? Canım yavrum, ben seni ne zorluklarla büyüttüm" diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
 

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