Korkunç olay! 1,5 yaşındaki çocuk ikinci kattan aşağı düştü

Olay, saat 18.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 39/7. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ömer Aras G. evde koltuğun üzerine çıkarak cama tırmandı. Bir süre camın kenarında bekleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Mahalle sakini Abdullah Bal olay hakkında, "İkinci kattan çocuk düştü. Sesi duyunca direk aşağıya indik. Nereye düştüğünü bilmiyoruz ama inşallah bir şeyi yoktur. Çocuk 1,5 yaşındaydı. Ağlıyordu." ifadelerini kullandı.