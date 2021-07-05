Korkunç kaza! Bariyerlere çarpınca kolu koptu

Korkunç kaza Tunceli’de yaşandı. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralanırken, arkadaşının da kolu koptu.

Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, Fatih Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ ASKERİ HELİKOPTERLE ALINDI