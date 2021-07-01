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Korkunç kaza! 2 yaşındaki Eren feci şekilde can verdi

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 23:25 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 23:25

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarında oynayan 2 yaşındaki Eren Kapçak, iddiaya göre freni boşalan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 33 FF 379 plakalı minibüs, iddiaya göre freni boşalması sonucu yol kenarında oynayan Eren Kapçak'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, minibüsün çaptığı Eren bebeğin öldüğünü belirledi. Savcının ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Eren bebeğin cansız bedeni, otopsi için Düziçi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
 
İsmi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. 
 

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Osmaniye Düziçi Eren Kapçak
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