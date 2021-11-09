Korkunç iddiada büyük yüzleşme!

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner’in yaptığı Ece Üner İle Susma’da engelli çocuklarının anneleri tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla İbrahim Çatak konuk olmuştu. İbrahim’in kızı Medine geçtiğimiz günlerde yayına bağlanarak dehşet verici açıklamalarda bulunmuştu.

İBRAHİM EŞİNE ŞANTAJ YAPMAK İÇİN ÇOCUĞUNU KAPIYA MI BAĞLADI?

İbrahim’in kızı Medine, babasıyla yüzleşmek için stüdyoya geldi. Büyük yüzleşmede Medine, ortaya attığı iddialarla herkesi şoke etti.

Medine, İbrahim’in “Bir gün işten eve geldiğimde engelli çocuğumu kapıya bağlı buldum, bunu eşim Mehdiye yaptı” demesinin yalan olduğunu, engelli kardeşini kapıya bağlayan kişinin babası İbrahim olduğunu söyledi. Babasının amacının ise annesine mahkemede kullanmak üzere şantaj yapmak olduğunu açıkladı. Medine, babasının çocuklardan gelecek engelli maaşının peşinde olduğunu söyledi.

“BABAM VARKEN NEFES BİLE ALAMIYORDUK”

Babasının baskılarından bunaldığını iddia eden Medine, İbrahim’in kendisini silahla kovaladığı açıklamasında bulunarak herkesi şoke etti. Medine ayrıca “Bugün buraya rahatça geldim çünkü babamın yanında değilim; babam varken nefes bile alamazdık.” ifadesini kullandı.

İddiaların ardı arkasının kesilmediği olayda kimin doğru söyleyip, kimin yalan söylediği ise merak konusu olmaya devam ediyor.