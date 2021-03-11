11 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.556 -0.54 EURO 8,9890 0.37
USD 7,4810 -0.31 ALTIN 416,120 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkunç! Her 5 kişiden 1'i Kovid-19 yüzünden bir yakınını kaybetti

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 20:31 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 20:31

ABD'de yapılan anket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her 5 Amerikalıdan 1'inin yakın akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini ortaya koydu.


AP-NORC tarafından yapılan anketin sonuç raporunda, "Koronavirüs  salgınıyla geçen bir yılda, Amerikalıların yüzde 19'u virüsten ölen yakın bir  arkadaşı veya akrabası olduğunu, yüzde 67'sinin ise kendilerinin veya hane  halkından birinin Kovid-19'a yakalanması konusunda endişe duyduğunu belirtti."  ifadesi kullanıldı.
 
Raporda, her 10 Amerikalıdan 3'ünün kendileri veya bir aile üyesinin  virüse yakalanması konusunda çok endişe ettiği, bu rakamın geçen aylarda 10'da 4  olduğu belirtildi.
 
En fazla siyahi ve Latinler etkilendi
 
Irk farklıklarına da değinilen raporda, Kovid-19'dan ölen bir akrabası  veya yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Afro-Amerikanların oranı yüzde 30 iken  beyazlarda bu oranın yüzde 15 civarında seyrettiği kaydedildi.
 
Son dönemlerde vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüşe rağmen  siyahi Amerikalıların hala yüzde 43'ü ve Hispaniklerin yüzde 39'unun sevdikleri  insanların Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmesi konusunda aşırı derecede endişe  taşıdıkları saptandı.
 
Beyaz Amerikalıların ise sadece yüzde 25'i Kovid-19 yüzünden bir  yakınını kaybetmekten korktuğunu bildirdi.
 
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kayıtlarına göre, 95  milyon dozdan fazla aşının yapıldığı ülkede, aşı yaptırabilen siyahi Amerikalılar  yüzde 16 ve Hispanikler yüzde 15 oranda iken beyazlar yüzde 25'le en hızlı  aşılanan grup oldu.
 
Her 3 Amerikalıdan 1'i aşı olmak istemiyor
 
 Bugüne kadar 529 binden fazla kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği  ve günde yaklaşık 2 milyon doz aşının yapıldığı ABD'de, hala her 3 kişiden 1'inin  aşı olmayı düşünmediği, bu konuda en isteksiz olanların orta yaştakiler ve  üniversite mezunu olmayan Cumhuriyetçiler olduğu kaydedildi.
 
Aşılara güvenin yavaş yavaş güçlendiğine değinilen raporda,  Amerikalıların yüzde 25'inin aşı testlerinin düzgün şekilde yapıldığından emin  olmadığına vurgu yapıldı.

ETİKETLER

ABD koronavirüs Amerikalı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.