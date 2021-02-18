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Korkunç haber! Kutup soğuklarında 38 kişi hayatını kaybetti

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 18:32 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 18:32

ABD’yi yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan şiddetli kış şartları nedeniyle şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin iç ve güney eyaletlerinde  hayatı durma noktasına getiren kar ve buzlu havanın, bugün ve yarın Atlantik  kıyısı üzerinden kuzeydoğu bölgesinde etkili olacağını duyurdu.
 
Başkent Washington’dan Boston’a kadar geniş bir alanda devam edecek  kar yağışında, New York’ta kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkabileceği  bildirildi.
 
Dondurucu soğuk ve buzlanma nedeniyle ülkenin kuzeybatısı Oregon’dan  güneyindeki Teksas’a şimdiye kadar en az 38 kişinin hayatını kaybettiği  kaydedildi.
 
Bu ölümlerin, yollarda buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik  kazaları ile elektrik kesintilerinden sonra araçlarında ısınmak isteyen ailelerin  karbonmonoksit zehirlenmesi ve evdeki ocaktan çıkan yangınlardan kaynaklandığı  bilgisi paylaşıldı.
 
Teksas’ta elektrik kesintisinin etkilediği nüfus 1 milyonun altına  düştü
 
Son 4 günde 2 ila 5 milyon arasında kişinin elektrik kesintisi altında  yaşadığı Teksas’ta, bugün ilk defa bu rakamın 1 milyonun altına indiği  belirtilirken, "poweroutage.us" sitesi, eyalette 650 binden fazla ev ve iş  yerinin hala elektriksiz olduğunu aktardı.
 
Elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen diğer bir eyalet Oregon’da  da hala 100 binden fazla kişinin karanlıkta olduğu, elektrik kesintileri  nedeniyle süper marketlerin buzdolaplarında bozulan tonlarca yiyeceğin çöpe  atıldığı aktarıldı.
 
Portland Genel Elektrik Üst Yöneticisi Maria Pope, aşırı soğukların  eyalet elektrik sistemine son 40 yılın en büyük zararını verdiğini vurgulayarak,  "Bu hava şartları şimdiye kadar gördüğümüz en tehlikeli koşullar." dedi.
 
"Musluk sularının kaynatılması" çağrısı
 
Aşırı düşük sıcaklıkların, eyaletin içme suyu sisteminin altyapısına  zarar vermesi nedeniyle Teksaslı yetkililer, eyalet nüfusunun dörtte birine denk  gelen 7 milyon kişiye "musluk sularını tüketmeden önce kaynatmaları" çağrısında  bulundu.
 
Teksas Valisi Greg Abbott, su borularındaki donmayı önlemek için  vatandaşların muslukları açık bırakması sonucu eyalet genelinde tazyikin düştüğü  uyarısında bulunarak, muslukların kapatılmasını istedi.
 
Kötü hava şartları sebebiyle Louisiana eyaletinde New Orleans ve  Shreveport gibi bazı şehirlerdeki içme suyu sisteminin zarar görmesi nedeniyle,  şehirdeki bazı hastane ve bakımevlerine itfaiye araçlarınca içme suyu taşındı.
 
Kuzey Kutbu'ndan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu  soğukların bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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