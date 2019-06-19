Korkunç gerçek! Birbirlerinin çocuklarını çalıyorlar...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye tarafından, yılbaşından bu yana yakalanan dilencilere 200 kez işlem yapılırken toplam 31 bin 400 lira para cezası uygulandı. Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilerin günlük 30-40 lira karşılığında küçük çocukları kiraladığını belirterek, bunlara insan ticareti suçundan adli işlem yapılması gerektiğini söyledi.

