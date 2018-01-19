20 Ocak 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkunç! Donarak can verdiler

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 19:23 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 19:23

Lübnan'da iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 9 Suriyeli mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.


 Lübnan Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkenin  kuzeydoğusunda Suriye sınırında yer alan Masna sınır kapısı yakınlarında, 9  Suriyeli mültecinin donmuş bedeninin bulunduğu ifade edildi.
 
Açıklamada 6 Suriyelinin de donmak üzereyken bulunduğu ve hastaneye  kaldırıldığı aktarılırken, Suriyelilerin bulunduğu bölgenin insan kaçakçıları  tarafından kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili ordunun başlattığı  soruşturma kapsamında da bölgede iki Suriyelinin kaçakçılık nedeniyle gözaltına  alındığı kaydedildi.
 
 Ülkede son iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve soğuk hava  dalgasıyla gelen kar yağışı, özellikle kuzeydoğuda yer alan Bekaa Vadisindeki  Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları tehdit ediyor.
 
 Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına  dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor.  Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler  yaşanmıştı.
 
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak  adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi  veriyor.
 
 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan  açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e  düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli  mülteci olduğunu ifade ediyor.
 
  
 

ETİKETLER

Lübnan Suriye Mülteci
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.