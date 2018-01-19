Korkunç! Donarak can verdiler

Lübnan'da iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 9 Suriyeli mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün ülkenin kuzeydoğusunda Suriye sınırında yer alan Masna sınır kapısı yakınlarında, 9 Suriyeli mültecinin donmuş bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada 6 Suriyelinin de donmak üzereyken bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, Suriyelilerin bulunduğu bölgenin insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili ordunun başlattığı soruşturma kapsamında da bölgede iki Suriyelinin kaçakçılık nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülkede son iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve soğuk hava dalgasıyla gelen kar yağışı, özellikle kuzeydoğuda yer alan Bekaa Vadisindeki Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları tehdit ediyor.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle ölümler yaşanmıştı.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor.