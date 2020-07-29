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Korkunç detay ortaya çıktı! Vahşice katletti! 25 dakika boyunca...
Ramazan Bayramı’nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar’ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ve insanı ürperten korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.