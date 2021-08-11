Korkunç cinayet! Eski eşi Ulviye Avağ'ı ormanda infaz etti

Son dakika haberi... Korkunç kadın cinayeti Sultangazi'de yaşandı. Ulviye Avağ, eski eşi tarafından ormanda silahla vurularak öldürüldü. Avağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Kadın cinayetlerini durdurmak için yetkililer göreve" paylaşımı dikkat çekti.

Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda dün akşam yaşanan olayda iddiaya göre, Ulviye Avağ ile eski eşi Mehmet D. ormanlık alana geldi.

Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü.

Yapılan araştırmalar sonucunda cansız bedenin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi. Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Çınar, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00-21.00 aralarındaydı" dedi.

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