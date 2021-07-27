Korkunç anlar! Kum fırtınası şehri saniyeler içinde yuttu

Çin’in Dunhuang kentindeki kum fırtınası dehşete düşürdü. Saniyeler içinde kendi kaplayan fırtına, halk tarafından görüntülendi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Çin’in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kenti kum fırtınasına teslim oldu. Kent saniyeler içinde kum ile kaplandı.

Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası kent sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

İngiliz Daily Mail gazete sinde yer alan habere göre, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştüğü için polis pek çok ana yolu trafiğe kapattı.

Gazete kum FIR tısına nedeniyle kentte kısa süreli bir panik havası yaşandığı bilgisinin de altını çizdi.

Aynı habere göre, sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri yönünde uyarı yapıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Haziran ayında da Çin'den benzer görüntüler gelmişti. Ülkenin batısındaki bir şehir olan Hotan sakinleri, kum fırtınası ile karşı karşıya kalmıştı.

O dönem Çin medyası, insan faaliyetleri ve ormansızlaşma nedeniyle aşırı hava koşullarının son yıllarda daha yaygın hale geldiğini bildirmişti.